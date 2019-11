Abidjan: Plusieurs blessés lors d’une manifestation d’élèves au Lycée technique de Cocody

Brutalisant les enseignants, dont un serait blessé, des élèves se réclamant de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) ont délogé les élèves, perturbant ainsi les cours.



La situation s’est vite généralisée dans tout l’établissement et le Proviseur, M. Ningnoun Touré a dû faire appel au Directeur de L’Enseignement Technqiue (DET), M. Traore Bema, et au Commissaire du 8ieme arrondissement de Cocody pour faire face à la situation.



Selon monsieur Kouassi, les élèves manifestaient pour des raison de tables et de bancs, le paiement des bourses et protestaient contre la cherté du service de la cantine privée.



Plusieurs élèves ont été blessés, dont l’un (M.koné Mohalmed Lamine de la Tle B4) a dû être évacué pour les premiers soins à l’infirmerie de l’établissement, un enseignant (M. Dogbo) mal en point. M. Traoré Béma, la CT N’Diaye et le commissaire du 8ieme sont intervenus pour calmer les élèves manifestants.



Pour l’heure, la situation est sous contrôle mais les cours ont été interrompus et reprendront lundi.