Aboubacar Sadikh Beye, Dg Sortant du Port de Dakar : «Je laisse un bilan positif de plus de 17 milliards» Le désormais ex-directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, a passé le témoin hier, jeudi 6 octobre, à son successeur Mountaga Sy qui, lui aussi ex-Dg l’Apix, a été remplacé à ce poste par Abdoulaye Baldé. Lors de cette cérémonie de passation de service, M. Bèye a fait savoir qu’il laisse une trésorerie positive de plus de 17 milliards.

«En septembre 2017, nous avions trouvé une trésorerie négative de 7 milliards, aujourd’hui, je peux vous dire que nous avons une trésorerie positive de plus 17 milliards, nonobstant les nombreuses participations du Port notamment dans le trésor public, avec un cumul de près de 15 milliards de dividendes pour une première dans l’histoire d’une société nationale détenue à 100% par l’Etat», a vanté jeudi 6 octobre, le Dg sortant, Aboubacar Sadikh Bèye lors de la cérémonie de passation de service.



Au compte de son bilan, il dira : «Nous avons aussi travaillé à améliorer tant bien que mal la situation des portuaires avec un programme d’habitat social sur 691 de logements pour une valeur à peu près 10 000 milliards et un programme de subvention individuelle autour de 2 milliards».



Le Dg de se vanter de ses résultats qu’il absorbe positivement : «Quand je suis arrivé, on avait 622 temporaires qu’on a mis dans une négociation avec les partenaires sociaux. On a mis un programme de régularisation des 622 sur trois ans. Aujourd’hui, tous les 622 sontrégularisés en CDI au Port. Nous avons aussi trouvé 450 agents de sécurité en intérim, nous les avons absorbés dans le Port en CDD. Et aujourd’huitous lesCDDduPort ont une assurance maladie ».



Sur ce, il y a un double motif de satisfaction s’estime-t-il : « La première (satisfaction), c’est d’avoir pu amorcer la vision du président Macky Sall, pour faire de l’activité portuaire un hub logistique industriel régional ».



Sur ce volet : « Nous avons amorcé cette vision en l’intitulant ‘’Port moteur de l’Emergence’’ que beaucoup pensaient au départ comme étant un simple slogan, mais avec les équipes, aujourd’hui, on a montré que cette vision de faire de l’activité portuaire, un moteur de l’émergence ce n’est pas un vain mot », s’est réjoui M. Beye,



Il ajoute : « Aujourd’hui, le port produit 25 % de l’électricité du Sénégal. Mais, nous avons aussi octroyé une concession sur le gaz liquéfié qui, à terme, sur un investissement de 70 millions de dollars, ce projet fera du port le premier fournisseur du pays».



La seconde satisfaction est relative à la « validation de la vision que nous avions amorcée, et validé par le président de la République qui a choisi un ingénieur industriel (Mountaga Sy, ndlr), un leader des zones économiques spéciales qui a mené des mains de maître la construction du Ter pour la matérialiser », a-t-il indiqué

