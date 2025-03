Abrogation partielle de la loi d’amnistie : La section Forum civil de Bignona dénonce une démarche politicienne, qui renforce l'impunité

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Mars 2025 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

«La section Forum civil de Bignona constate, pour le déplorer, la volonté de tenants du régime en place, de vouloir introduire une proposition de loi interprétative en lieu et place d'une loi d'abrogation. Elle dénonce aussi la volonté du pouvoir actuel de détourner le débat réel portant sur l’abrogation vers une nébuleuse et fumeuse interprétation.



Selon cette organisation, l’intérêt du débat ne porte pas sur l'ambiguïté de loi d'amnistie de 2024, mais sur le fait qu’il ne rend pas justice aux victimes », lit-on dans le document.



Selon cette section du Forum civil, il n’est pas demandé au pouvoir en place d’organiser une séance d’explication, de précision et de clarification parlementaire autour de la loi de 2024-09.



«C’est une démarche politicienne qui perpétue et renforce l'impunité. Il est plutôt demandé à l’Assemblée nationale, de procéder au vote d’une loi qui abroge la loi 2024-09 du 13 mars 2024. Toute autre initiative relèverait de la duperie et découlerait d’une volonté manifeste du Pouvoir, de ne pas situer toutes les responsabilités », a dénoncé la section de Bignona. Elle estime que l'initiateur de cette proposition de loi et ses souteneurs sont dans une posture de prolonger la douleur, le désespoir et la souffrance des victimes des violences politiques intervenues entre 2021 et 2024.



La section de Bignona soutient que le pouvoir actuel est en train d’aiguiser le même couteau que le régime passé contre les victimes des violences politiques. La section Forum civil de Bignona martèle que toute tentative de recherche d’explication, de précision de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024 ou toute forme d’amendement à la proposition de loi portant interprétation de la loi n°2024-09, relève de la fourberie doublée d’un cynisme politicien. Elle demande au Gouvernement et à l’Assemblée nationale, d’arrêter leur entreprise de divertissement ou de colmatage de la vérité et de se pencher, effectivement, sur une initiative concrète, allant dans le sens de l’abrogation de la loi n°2024- 09 du 13 mars 2024.



Adou Faye







Source : Dans une déclaration, la section Forum civil de Bignona dit suivre avec intérêt, le débat sur l'abrogation de la loi n°2024- 09 du 13 mars 2024 portant amnistie des infractions criminelles et correctionnelles commises entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024.Source : https://www.lejecos.com/Abrogation-partielle-de-la...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook