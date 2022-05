Absence de routes praticables dans la zone nord : A Thiès, Fandène crie son ras-le-bol

Les populations de la zone nord de Fandène en ont marre de vivre dans l’enclavement. Située dans le département de Thiès, cette partie de la commune de Fandène ne dispose pas de routes praticables. Ce qui irrite les populations, qui ont décidé de sortir de leur réserve. Elles veulent que cette zone s’ouvre au reste du département de Thiès et se modernise. Lors d’une mobilisation organisée hier, elles ont élevé la voix.



« Nous avons une piste latérite qui traverse 10 villages de la zone. Elle a été construite sous le régime de Me Wade et n’a connu qu’une touche latéritique depuis 2012. Et depuis, son délabrement n’a cessé de s’accroître », dénonce Khar Gaye, porte-parole du Collectif des villages impactés.



Elle renchérit : « Pendant la saison des pluies, le tronçon est quasiment impraticable. Du coup, des activités lucratives en prennent un sacré coup. » Et ceci, sans compter « une mauvaise qualité de la latérite qui ne nous a causé que des maladies respiratoires ». Les manifestants se disent surtout choqués qu’à la « veille des élections locales, pour maquiller sa campagne électorale, l’autorité municipale a envoyé de soi-disant techniciens pour soulager la souffrance des populations. Et nous avons constaté qu’après les élections, l’entreprise en charge des travaux a plié bagages et nous en ignorons les raisons ».



Ainsi, il interpelle le maire de Fandène, Dr. Augustin Tine, pour une solution : « Nous, populations de Darou Touré, Keur Assane Ndiaye, Keur Massamba Guèye…. ne devons plus rien au maire de Fandène, nous exigeons de lui des explications sur l’arrêt des travaux de cette piste ».



Surtout que, poursuit Khar Gaye, « cette zone mérite plus qu’une piste, au regard des différentes activités économiques qui s’y déroulent en termes de maraîchage et d’autres activités parallèles ». Egalement, « elle est empruntée par des milliers de populations ». Pour simplement dire, « cette route est d’une importance capitale ».



Et de demander « le bitumage sans délai de cette route principale qui connecte plusieurs villages ». Sinon, menace-t-il, « nous passerons à la vitesse supérieure ».













Le Quotidien