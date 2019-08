Absentéisme au lendemain de la Tabaski : le ministre du Travail n’exclut pas des sanctions Le constat est presque général. Le taux d’absentéisme au lendemain de la Tabaski est très élevé. Plusieurs travailleurs, notamment dans l’administration, ont déserté leur lieu de travail ce mardi, même sans autorisation. Ce que déplore le ministre du Travail, Samba Sy.

« On connait tous la loi. Si la Tabaski tombe un dimanche, le lendemain est déclaré férié. Sinon, le lendemain est un jour de travail », a souligné le ministre Samba Sy, qui s’est prononcé sur la RFM.



Et de poursuivre, « on comprend que des gens qui passent la fête très loin de Dakar, éprouvent des difficultés pour rejoindre leur lieu de travail, le lendemain à 8 heures. Mais dans ce cas, ils doivent déposer des demandes de permission, qui leur sont accordées », soulignant que les jours non travaillés et sans permission, doivent âtre défalqués de la paie.



Le ministre du Travail a appelé les travailleurs à intégrer cette donnée afin de se conformer aux lois du travail.

