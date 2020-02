Abu Dhabi: Macky Sall invite les hommes d'affaires émiratis à investir au Sénégal En visite officielle à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, avec Amadou Hott, ministre l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, du 5 au 7 février, le Président Macky Sall et sa délégation ont rencontré son Altesse Sheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre des Emirats Arabes Unis et Emir de Dubaï, ainsi que des chefs d'entreprises émiratis qui souhaitent investir au Sénégal. Les secteurs ciblés sont l'éducation, l'énergie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, selon le ministère de l'Economie, soulignant que ces hommes d'affaires sont attirés par les opportunités d'investissement proposés par le chef de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 10:58



