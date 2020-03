Abus de confiance et escroquerie foncière: Le récidiviste Serigne Seck écope de 6 mois ferme Le nommé Serigne Seck a comparu hier devant la barre du tribunal de Grande instance de Dakar, pour escroquerie foncière et abus de confiance. Il avait vendu des terrains à l’émigré Mbaye Sène qui n’a pas pu en jouir. Jugé coupable, le tribunal l’a condamné à 6 mois de prison ferme.



La prison est vraisemblablement devenue sa deuxième demeure. Après trois séjours carcéraux à Rebeuss, le prévenu Serigne Seck y est retourné hier pour encore pour six mois. En effet, comme lors de sa dernière incarcération, il a eu des démêlés judiciaires pour une histoire de spéculation foncière. Sénégalais vivant en Italie, la partie civile a acquis trois parcelles de terrain à Tivaouane Peul auprès du nommé Serigne Seck pour un montant de 12 millions de francs Cfa. Son rêve d’avoir un toit à Dakar après des années de galère en Europe durant lesquelles il a économisé chichement ses revenus, ne s’est pas réalisé, hélas, malgré les sommes versées au vendeur.



L’affaire a commencé lors d’une visite que l’acquéreur a effectuée sur le site et au cours de laquelle, on a fait comprendre à l’émigré que les deux parcelles ont été revendues à des tiers. A ce point, il n’était pas question pour lui d’abandonner facilement cette affaire. Il a ainsi déposé une plainte contre son vendeur au commissariat de police.



Devant la barre, hier, Serigne Seck et un de ses complices ont expliqué leurs manœuvres. « C’est Samba Sow qui a pris les deux parcelles qui appartenaient à Mbaye Sène et les a cédées à d’autres personnes à qui je devais des parcelles » a confié le principal prévenu. Poursuivant, il ajoute que l’autre parcelle censée appartenir à l’émigré, n’existait en réalité que de nom. « Je lui avais vendu des terrains fictifs matérialisés par des faux actes de cession », a avoué sans gêne Serigne Seck à la barre.



Interrogé, son complice, Samba Sow, a reconnu avoir revendu les terrains. « J’ai agi ainsi pour désintéresser les personnes à qui Serigne Seck avait vendu des parcelles litigieuses. Je voulais seulement l’aider », se justifie Samba Sow. La partie civile n’a pas souhaité réclamer des dommages et intérêts. Parce que, explique son avocat, des propositions de remboursement sont en train d’être faites. Selon le substitut du procureur, les faits d’escroquerie sont établis. « M. Le juge, je vous demande la disqualification des faits d’abus de confiance en escroquerie et je sollicite la peine de 6 mois assortis du sursis contre les deux », a requis le défenseur de la société.



Quant à la défense, elle a plaidé la relaxe au bénéfice du doute pour Samba Sow, qui est « étranger à cette affaire ». S’agissant de Serigne Seck, son conseil a demandé une application bienveillante de la loi. Finalement, le tribunal a condamné Mbaye Seck à six mois prison ferme tandis que son complice.











