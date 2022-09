Abus de confiance et recel :Cheikh Cissokho accusé de vol de 30 millions Fcfa pour organiser un baptême grandiose Le tribunal des flagrants délits de Dakar a statué, mercredi dernier, sur le cas de Cheikh Cissokho, Moussa Sy et Modou Fall poursuivis pour abus de confiance et recel sur la somme de 30 millions Fcfa. Avec le butin, le premier nommé aurait financé fastueusement le baptême de son deuxième enfant alors qu’il perçoit un salaire mensuel de 80.000 Fcfa. Les mis en cause seront fixés sur leur sort le 21 septembre prochain.

Propriétaire d'une entreprise spécialisée dans les opérations de transfert d'argent, Babacar Gaye a été victime de vol d’un montant de 30 millions Fcfa. Aussitôt, il a soupçonné son employé Moussa Sy d’être l’auteur de ce larcin. D’autant que le 11 mars 2022, il avait demandé à Moussa Sy de lui retirer la somme de 30 millions Fcfa dans une banque de la place. Après avoir encaissé l’argent, Moussa Sy a été transporté sur le scooter de son collègue, Mamadou Fall pour rejoindre le bureau. En cours de route, le duo aurait été percuté par un scootériste qui a emporté le sac contenant l'argent.



Informé de la situation, Babacar Gaye a décidé de déposer une plainte contre X. Interrogés par les enquêteurs, Moussa Sy et Mamadou Fall ont soutenu qu’ils ont eu un accident. Mais aux vidéo issues des caméra de surveillance installées sur les lieux, les gendarmes ont constaté que les mis en cause n'ont subi aucun accident. En plus, l'exploitation du journal d'appels de Moussa Sy a révélé qu'il a communiqué avec son collègue Cheikh Alioune Mbaye Cissokho à maintes reprises le jour de la supposée agression. Entendu, ce dernier a soutenu qu'il était à l'hôpital avec son épouse le jour des faits pour une visite prénatale. Mais, il a été démenti par sa femme. Incapables de convaincre les enquêteurs à travers leurs explications, Cheikh Cissokho, Moussa Sy et Modou Fall ont été arrêtés et placés sous mandat le 31 août dernier pour abus de confiance et recel. Face au juge du tribunal de grande instance de Dakar, les prévenus ont nié dont ils font l’objet. Alors qu’il perçoit 80.000 Fcfa en guise de salaire, Cheikh Cissokho avait organisé un baptême grandiose pour son deuxième enfant afin d’impressionner les invités. Il avait aussi changé sa chambre à coucher. Pour justifier l'origine de ses ressources, Cheikh Cissokho indique qu’il a bénéficié du soutien de ses parents et amis. «Mon patron Babacar Gaye m’a offert 100.000 Fcfa. C’est un ami qui a installé et décoré gratuitement la bâche. Il m’a remis aussi 70.000 Fcfa en guise d’aide», souligne Cheikh Cissokho qui reconnait avoir eu un manquement de 100.000 Fcfa à deux reprises par le passé.



Quant à Moussa Sy, il prétend que Mamadou Fall avait déposé le sac contenant les 30 millions devant la moto. «Lorsque l'agresseur a percuté la moto, Mamadou Fall est tombé. C'est sur ces entrefaites que le malfaiteur a dérobé le sac. Je n'ai vu que sa main», a-t-il argué. Interrogé, Mamadou Fall affirme qu’il a été évacué par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff où il a reçu des soins. Recruté en décembre 2021, il indique qu'il est payé à 500 francs la course. Après les dépositions des mis en cause et de la partie civile, l’avocat du plaignant a pris la parole pour réclamer la somme de 40 millions Fcfa en guise de dommages et intérêts. Dans son réquisitoire, le parquet a demandé la relaxe au bénéfice du doute en faveur de Cheikh Cissokho et la peine de deux ans de prison ferme contre ses acolytes Mamadou Fall et Moussa Sy. A sa suite, les conseil de la défense ont plaidé la relaxe pour leurs clients qui seront édifiés sur leur sort le 21 septembre prochain.

