Abus de confiance portant sur 22 millions FCfa : Le prévenu joue au pari 1xbet pour rembourser sa dette et...perd lourd !

A la barre, la partie civile a expliqué les circonstances dans lesquelles, elle a donné la marchandise d’une valeur de 22 millions au prévenu.



« Il venait payer cash avant de partir avec les marchandises. Cette fois-ci, il m’a presque supplié de lui donner les marchandises, car il y avait des clients prêts à payer une fois les marchandises livrées. C’est ainsi que je lui ai donné des pneus pour camions. Il a dit qu’il irait livrer aux gens et après, il rembourserait. Quelques semaines après, je l’ai appelé pour qu’il me verse l’argent. En tout et pour tout, il ne m’a donné que 11 millions 500 mille FCfa sur un montant de 22 millions FCfa. A la police, il a dit qu’il avait cédé les pneus de camions à des gens qui ont tardé à payer. Lorsque les agents enquêteurs lui ont demandé leurs numéros de téléphone, il a feint de les oublier », a révélé Mamadou Samb, la partie civile.



Face au président de la Chambre correctionnelle, le prévenu explique qu’il n’a aucunement l’intention de se soustraire et qu’il attendait juste ses débiteurs pour recouvrer le montant restant.



« Je lui ai remis 11 millions 500 mille FCFA. J’avais récupéré 3 millions 627 mille FCfa des mains d’un client et sous la pression de la partie civile, j’ai tenté de jouer 1Xbet et j’ai tout perdu. Le but était de ramasser le maximum d’argent pour rembourser le fournisseur et attendre le paiement de mes clients », a expliqué Amadou Diallo à la barre, lors des débats d’audience.



Le procureur a démontré la constance des faits, avant de requérir un an, dont six mois ferme.



Pour la défense, son client a reconnu les faits. « Il a expliqué les circonstances dans lesquelles il a acquis les pneus. Il a soutenu que certains de ses clients n’ont pas encore payé. Il a eu à travailler avec son fournisseur à plusieurs occasions. Le prévenu a versé un acompte de plus de dix millions FCfa. Les enquêteurs ne lui ont pas donné le temps d’appeler les autres débiteurs.



Une somme de 400 mille FCfa a été récupérée par son épouse pendant qu’il était en prison. Il reste d’autres personnes à contacter. Il a joué pour une somme à 1Xbet, mais il n’est pas appréhendé pour cela. Il a pris la responsabilité de rembourser le restant. Le fait qu’il soit envoyé en prison, ne permettrait pas à la partie civile de rentrer dans ses fonds. Faites-lui une application bienveillante de la loi afin de rembourser la partie civile », a plaidé la robe noire.



Après délibéré, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à six mois ferme. Il doit payer à la partie civile, la somme de 11 millions 500 mille FCfa.