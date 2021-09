Abus de confiance portant sur 5 milliards FCfa: Moustapha Tall, importateur de riz, traduit ses frères en justice

Ce sont des faits d’abus de confiance portant sur la rondelette somme de 5 milliards FCfa qui se sont invités hier à la barre de la 4e Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Les parties adverses de ce procès ne sont autres que le célèbre importateur de riz, Moustapha Tall et ses frères consanguins, Mamadou Tall et Seydina Tall.



Selon l’accusation, ces derniers qui occupaient les postes de gérants, ont dérobé ladite somme à l’occasion de leurs services. Mais ces accusations ont été balayées d’un revers de main par les mis en cause, qui prétendent avoir récolté leur richesse de leur propre business, révèle L'Asnews.



Premier à prendre la parole, Mamadou Tall, le gérant du magasin de son frère sis à Kaolack, a fait croire au juge que sa fortune émane de sa vente d’autres produits comme le sucre, le pétrole et le tabac. " C’est avec ce gain que j’ai décidé de voler de mes propres ailes. Depuis qu’il a eu son problème avec la douane sénégalaise, il en veut à la terre entière ”, s’est-il lavé à grande eau.



A son tour, Seydina Alioune Tall a soutenu avoir eu sa fortune grâce aux commissions qu’il collectait du côté de certains clients avec qui il aurait collaboré.