Acceptation de ses cartes de paiement dans 21 pays d'Afrique : American Express noue un partenariat avec le Groupe Ecobank

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2024 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Grâce à cet accord, les titulaires de carte American Express pourront utiliser leur carte dans douze nouveaux pays : le Burundi, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Liberia, le Malawi, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, São Tomé et Príncipe, la Sierra Leone, la Gambie et le Togo.



En outre, un communiqué de Ecobank renseigne que le nombre de commerçants acceptant les paiements par carte American Express, augmentera dans neuf autres pays où la carte American Express est déjà acceptée : le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Rwanda et la Tanzanie.



L'acceptation de la carte dans ces pays sera mise en place au cours des 12 prochains mois. Ecobank acceptera également la carte American Express dans ses distributeurs automatiques de billets, dans tous les pays où elle opère en Afrique (à l’exception du Cap-Vert).



L'accord, qui a été annoncé lors des Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la Banque africaine de développement, renforcera le réseau mondial d'American Express en augmentant le nombre de lieux où les titulaires de carte American Express peuvent utiliser leur carte en Afrique subsaharienne.



L'accord permettra également aux commerçants d'attirer une nouvelle clientèle de clients particuliers et de petites, moyennes et grandes entreprises titulaires de la carte American Express en Afrique et dans le reste du monde.



‘’Nous sommes ravis d'accueillir American Express au sein de notre réseau, confirmant ainsi notre engagement à proposer des solutions de paiement innovantes à nos clients à travers l'Afrique”, a dit Jeremy Awori, directeur général du groupe Ecobank. Pour qui “cet accord profitera aux titulaires de carte American Express, en leur offrant un plus grand choix, et aidera les commerçants à développer leurs activités ». Selon lui, l’accord ‘’met également en exergue la capacité d’évolution inégalée de l'écosystème et du réseau bancaires sans frontières que possède Ecobank à travers l'Afrique.”



Mohammed Badi, président de Global Network Services chez American Express, a indiqué que cet accord avec Ecobank est une étape importante pour l'acceptation des cartes American Express en Afrique, dans la mesure où il leur permettra d'étendre leur présence en Afrique subsaharienne à 42 pays, contre 30 actuellement.



A l’en croire, avec le soutien de Ecobank, ils se réjouissent de pouvoir proposer aux commerçants de ces pays un accès aux titulaires de carte American Express qui dépensent davantage, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde.



Bassirou MBAYE







Source : American Express et le Groupe Ecobank ont annoncé la signature d'un accord visant à étendre de manière significative, l'acceptation de la carte American Express dans vingt-et-un pays d'Afrique.Source : https://www.lejecos.com/Acceptation-de-ses-cartes-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook