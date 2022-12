Accès à l’eau, électrification, abris provisoires : La commune de Tattaguine en proie à plusieurs maux

Au cours d’un point de presse, le maire Ibou Ndiaye a lancé un appel aux autorités, afin qu’elles viennent au secours d’une commune qui manque de tout.



« Nous lançons un appel aux autorités étatiques pour que Tattaguine puisse avoir un centre de santé. Figurez-vous que dans tout l’arrondissement, il n’y a aucun médecin », a-t-il indiqué. Sur le plan de l’éducation, l’édile déplore douze abris provisoires, des écoles non clôturées et dont les élèves sont exposés à tous les dangers.



« Nous sommes aussi confrontés à un problème d’électricité et d’accès à l’eau. Nous lançons un appel aux autorités étatiques afin qu’elles nous aident à satisfaire à ces exigences légitimes », ajoute Ibou Ndiaye. Le maire était face à la presse en marge d’une cérémonie de remise de subventions aux postes de santé et aux écoles.



« Malgré nos maigres moyens, nous avons remis 7 millions FCfa aux postes de santé, 6 millions FCfa aux établissements scolaires publics et privés et aux écoles coraniques. Nous avons aussi payé le loyer des étudiants à hauteur d’un million et demi de francs Cfa », a déclaré le maire.











Bes Bi