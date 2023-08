Accès à l'eau potable à Louga: Agence Grand Eau Sud Ouest et ses partenaires soulagent la soif de plusieurs villages du département Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2023 à 17:48 | | 0 commentaire(s)| Les villages du département de Louga, Gandé, Mbediene et Sakal ont bénéficié plus 60 millions de FCfa financés par Agence Grand Eau Sud Ouest et des partenaires. L'association "Afrique chez vous" avec ses partenaires français étaient en tournée dans le département de louga. L'objectif est d’aider les villages qui n'ont pas accès à l'eau potable. Le président de l'association "Afrique chez vous", Issa Diagne, se désole de voir des femmes et des jeunes sur des charrettes à la recherche de ce liquide précieux sur de nombreux kilomètres. « Nous sommes prêts à aider les village du département de Louga avec l'installation des forages, des raccordements au niveau de Gandé, de Mbédiène et à Sakal. Ce projet d'un coût, estimé à 60 millions de FCfa est financé par Agence Grand Eau Sud Ouest et ses partenaires.».



