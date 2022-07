Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Accès à la télévision par satellite : la Chine et StarTimes connectent gratuitement 10.000 villages à Leral TV (Canal 797) Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juillet 2022 à 20:44 | | 0 commentaire(s)| Le projet « Accès à la télévision par satellite pour 10.000 villages africains » annoncé par le président chinois Xi Jinping en 2015? visait à connecter 10.000 villages de 23 pays africains à la télévision numérique par satellite et à offrir des décodeurs à 200.000 foyers africains. Ainsi, la Chine et StarTimes connectent Leral TV gratuitement à 10.000 villages.

« Accès à la télévision par satellite pour 10.000 villages africains » devient, désormais, une réalité. L’initiative rentre dans le cadre d’un projet lancé par la Chine en 2015 pour connecter gratuitement à la télévision satellite, 10.000 villages africains. La société StarTimes se charge de l’installation, des services techniques et de la formation du personnel.



Le dirigeant chinois Xi Jinping a lancé en 2015, un projet visant à connecter gratuitement 10.000 villages africains dans 25 pays. Le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Bénin, entre autres, ont déjà bénéficié de l’initiative.



Des projets du même type - visant le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre (TNT) - ont déjà été développés par StarTimes, le groupe international de médias d'origine chinoise, au Bénin (200 villages) et en Ouganda (400 villages).





Ainsi, le Chinois, StarTimes, poursuit discrètement son expansion au pays de la Téranga, via sa filiale locale, StarTimes Medias Senegal. Le groupe, premier opérateur de télévision numérique en Afrique avec près de 20 millions d’utilisateurs et un signal couvrant tout le continent, a fait l’acquisition pour les dix prochaines années des droits de retransmission TV de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel.



Le 19 juillet, en vertu d’un accord passé entre les gouvernements sénégalais et chinois, StarTimes avait par ailleurs lancé la diffusion, par satellite, de films et de séries télévisées chinois dans 300 villages. Une déclinaison locale du projet « Accès à la TV satellite pour 10.000 villages africains », annoncé en 2015 lors du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), à Johannesburg. Reste que le décodeur fourni avec ce bouquet chinois permette de recevoir, en plus des signaux du satellite, ceux de la TNT…



En plus de cette offre, la chine et StarTimes connectent gratuitement 10.000 villages à Leral tv ( Canal 797 ).







