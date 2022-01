Accès au crédit via le mobile money :Cofina et Free Sénégal lancent le service « Lebalma »

Pour bénéficier du service de Nano-crédit « Lébalma », via free money, il suffit, pour le client, de composer #150# et de suivre les étapes indiquées. Il peut également se rapprocher d’une agence ou boutique Free pour vérifier son éligibilité au service et, le cas échéant, bénéficier d’un pouvant aller jusqu’à 300 mille francs Cfa, mobilisé par Cofina et remboursable entre 01 et 06 mois. Le taux d’intérêt est de 7% selon le directeur général de Free au Sénégal Mamadou Mbengue.



Pour Mame Alassane Dia, directeur général de Cofina Sénégal, ce partenariat stratégique avec Free money, visant à démocratiser l’accès au crédit via le digital, « s’inscrit dans la vision de Cofina de devenir, à l’horizon 2024, leader préféré de l’inclusion financière au Sénégal ».



Selon les parties prenantes, « Lebalma » est en effet un service idéal pour les petits business, pour investir ou tout simplement faire face à des imprévus avec un crédit allant jusqu’à 300 mille francs Cfa.



Pour l’administrateur général de Mobile Cash SA, Mahublo Virgile Toffodji, qui promeut la solution de monnaie électronique Free money, « Lebalma » est une opportunité exceptionnelle pour permettre aux petits commerçants mais aussi à tous les particuliers de bénéficier d’une trésorerie à moindre frais et de pouvoir stabiliser leur petit commerce, se projeter à moyen terme et de faire face à des imprévus.



