Accès au logement : « 30 % des 18 000 hectares mobilisés reviendront aux couches vulnérables » (Ministère de l’Urbanisme)

Dans le cadre du programme d’accès au logement et au cadre de vie rénové, le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a annoncé qu’une partie significative des 18 000 hectares déjà identifiés sur le territoire national sera dédiée aux populations vulnérables. Cette déclaration a été faite par son directeur chargé de l’Aménagement urbain et de la Restructuration, lors du Forum sur l’accès des femmes au logement, organisé par le Réseau des Femmes de la Banlieue.



À travers ce forum, les programmes liés au foncier et au logement ont été présentés en présence de Momar Ndiaye, qui a souligné que « le secteur informel est pris en compte ». L’État du Sénégal s’engage ainsi à cibler et à aménager de manière sécurisée les zones identifiées.



Pour permettre aux couches vulnérables de bénéficier de ces logements, dont les travaux seront lancés prochainement, le ministère de l’Urbanisme a indiqué qu’« il faudra contribuer à la réduction du prix du mètre carré et ne demander que les frais d’aménagement du foncier », a expliqué le directeur de l’Aménagement urbain.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Acces-au-logement-30-des...