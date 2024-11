Accès aux données statistiques : L’Ansd lance un concours en data journalisme

Selon l’Ansd, parmi les activités prévues dans le Plan d’actions du Sénégal pour 2024 et 2025 dans le cadre de ce programme Bmgf, il est envisagé l’organisation d’un concours de Data journalisme en vue de promouvoir l’exploitation des données de la Plateforme Odp.



Le journalisme de données (ou data journalisme) est une discipline visant à raconter une histoire (storytelling) par l’exploitation de données statistiques. Les données sont ainsi présentées, analysées et expliquées dans un récit journalistique à travers, notamment de techniques de visualisation des données.



«L’organisation d’un concours en journalisme de données permettra de promouvoir l’excellence et la créativité à travers des articles, reportages audiovisuels et documents illustratifs (posters, bande dessinée, brochures,…) basés sur des données statistiques officielles publiées sur l’Odp », fait savoir l’Ansd. Les objectifs spécifiques sont de renforcer la culture statistique chez les différentes communautés d’utilisateurs ; libéraliser l’accès aux données statistiques pour tous les publics ; faciliter la compréhension des statistiques, notamment par les techniques de visualisation et de rédaction journalistique ; promouvoir une production journalistique basée sur des données probantes. Pour l’édition 2024, le concours va porter sur les thématiques relatives à la santé ; l’éducation ; l’économie ; la sécurité alimentaire ; la nutrition ; le chômage ; la pauvreté ; l’environnement/changement climatique.



Avec l'appui de la Banque africaine de développement (Bd), le Sénégal dispose d'une plateforme Open Data (Odp) accessible via le lien : https://senegal.opendataforafrica.org. Dans la continuité de ces initiatives, explique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la Fondation Bill et Melinda Gates (Bmgf) a octroyé des fonds à la Bad pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA) à travers l'initiative de l'autoroute de l'information en Afrique (AIA).