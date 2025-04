Accès aux financements : Dakar accueille la 32e session du Conseil d’Administration du Fonds de Solidarité Africain La capitale sénégalaise abrite, les 17 et 18 avril 2025, la 32e session ordinaire du Conseil d’Administration du Fonds de Solidarité Africain (FSA). La cérémonie d’ouverture a été présidée hier jeudi par le Ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, également Gouverneur du FSA pour le Sénégal.

Cette session se tient dans un contexte particulier, marqué par l’évolution institutionnelle majeure du FSA. Désormais, l’institution est officiellement reconnue comme Agence spécialisée de l’Union Africaine, une décision entérinée par les Chefs d’État et de Gouvernement lors du 38e Sommet de l’UA, en février dernier à Addis-Abeba.



Dans son discours d’ouverture, le Ministre Cheikh Diba a mis en lumière les missions stratégiques du FSA, qualifié de « catalyseur des ressources africaines ». Il a souligné le rôle de l’institution dans la promotion d’un développement endogène, aligné sur les priorités continentales telles que l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAf).



Créé en mars 1975, le Fonds de Solidarité Africain a pour vocation de faciliter l’accès des États membres aux ressources financières nécessaires à leurs projets d’investissement et initiatives génératrices de revenus, à travers des techniques d’intervention éprouvées.



