Accès aux soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques : Macky Sall préside une conférence internationale le 27 mai prochain

Selon un communiqué de presse, l’objectif de cette conversation présidentielle est la ratification de la Déclaration de Dakar, formulées sur les aboutissements du symposium international sur l’accès aux soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques qui a récemment rassemblé 29 nations africaines à Dakar.



«Les efforts et l’amplitude de la collaboration récente pour ouvrir d'ici 2030 la voie à un accès plus large et plus sûr aux traitements

chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques en Afrique seront mis de l’avant durant cette rencontre. Le Global Mercy™ sera également inauguré, sous le patronage de Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour sa mise en service en Afrique. À travers l’inauguration Mercy Ships célèbre également 30 ans de partenariat avec l’Afrique », lit-on dans le communiqué. Ce sera donc le 27 mai (après-midi), où le Global Mercy™ accostera à côté de l’Africa Mercy dans le port autonome de Dakar.



Adou Faye



Le Président de la République du Sénégal accueillera des chefs d’État et Ministres de la Santé invités à se rencontrer et à déclarer leur engagement pour l’avancement des plans nationaux respectifs pour l’accès aux soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques.Source : https://www.lejecos.com/Acces-aux-soins-chirurgica...