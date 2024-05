Accès aux soins de santé en Afrique, développement durable : Ce que propose Tony Elumelu, le président de United Bank for Africa(UBA)

Dans son discours, le président de la banque Uba a déclaré que l'accès à des soins de santé de qualité est un droit humain fondamental et un élément crucial du développement durable. «Pourtant, des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services de santé, aux médicaments et aux vaccins essentiels. Grâce à des partenariats public-privé, nous pouvons démocratiser l'accès aux soins de santé, encourager l'innovation et améliorer la qualité de vie dans le monde entier », a confié M. Elumelu. Il a affirmé que la banque Uba est prête à collaborer avec des fondations pour stimuler l'innovation dans la prestation des soins de santé, promouvoir les mesures de prévention et construire des systèmes de santé résilients qui ne laissent personne de côté.



«Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour assister au Forum des leaders de la santé à Abu Dhabi, à la réception de la table ronde du Programme alimentaire mondial à Londres et au Forum du G7 à Rome, réaffirmons notre engagement à promouvoir le développement durable, à encourager l'esprit d'entreprise et à construire des communautés résilientes. Ensemble, exploitons le pouvoir de l'esprit d'entreprise, de l'autonomisation économique et des partenariats public-privé pour créer un monde plus prospère, plus équitable et plus durable pour tous », a plaidé Tony Elumelu.



Selon lui, en tirant parti du potentiel des énergies renouvelables, en investissant dans les technologies propres et en favorisant la collaboration intersectorielle, nous pouvons stimuler la transformation économique, atténuer le changement climatique et construire un avenir plus prospère et plus résilient pour les générations à venir. «En tant que première institution financière d'Afrique, Uba Bank est à l'avant-garde de la mobilisation des capitaux et de l'expertise pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone, en veillant à ce que l'Afrique reste un acteur clé dans le paysage énergétique mondial.



Il est impératif que nous donnions la priorité à l'action contre le changement climatique, dont les effets se font déjà sentir sur tout le continent, qu'il s'agisse de phénomènes météorologiques extrêmes ou de changements dans les modèles agricoles. En investissant dans des infrastructures d'énergie renouvelable et en promouvant des pratiques durables, nous pouvons atténuer les effets du changement climatique et construire un avenir plus durable pour l'Afrique et le monde », a fait savoir le président de la Fondation Tony Elumelu.



Il a souligné que depuis leur accession à l'indépendance, les nations africaines ont bénéficié d'une aide étrangère au développement, sous forme de prêts, de subventions et de partenariats techniques visant à favoriser le développement économique et à améliorer le bien-être sur l'ensemble du continent. M. Elumelu soutient que Uba continue d'être le partenaire bancaire privilégié des ambassades, des organisations multilatérales, des institutions de développement, des Ong et des fondations (Emdo), offrant des solutions holistiques pour répondre aux besoins bancaires globaux et locaux dans toute l'Afrique subsaharienne.



« En conclusion, l'Africapitalisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un appel à l'action, un plan de transformation et une vision pour une Afrique prospère et équitable. En tant que leader mondial et défenseur du développement durable, je m'engage à conduire le programme de transformation de l'Afrique par le biais de partenariats stratégiques, de solutions innovantes et d'une croissance inclusive. Ensemble, construisons un avenir où chaque Africain aura la possibilité de s'épanouir et de réussir. », a indiqué Tony Elumelu.

Adou FAYE







