Accès des Mpme locales à des crédits : Swedfund accorde un prêt de plus de 13 milliards de FCFA au Groupe Cofina

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 14:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, ces dernières rencontrent souvent des difficultés d’accès au financement nécessaire pour croître, augmenter leur productivité et développer leurs activités. C’est notamment le cas des femmes entrepreneures.



Le manque d'éducation financière et l'instabilité des revenus limitent la capacité de nombreuses personnes à participer au système financier formel. En Côte d’Ivoire et au Sénégal, souligne la même source, il existe un écart important dans l'accès des femmes aux services financiers formels.



Grâce au prêt de Swedfund, le Groupe Cofina continuera d’œuvrer pour une plus forte inclusion financière en privilégiant les prêts aux MPME, en particulier aux entrepreneures et aux entreprises agricoles en Côte d'Ivoire et au Sénégal.



« Nous sommes enchantés d'investir dans Cofina, une institution qui propose des solutions de financement aux Mpme non prises en charge par les banques traditionnelles. Notre investissement contribuera au développement de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest en renforçant l'autonomie des groupes insuffisamment desservis, en particulier les femmes » a affirmé Björn Areskog, Senior Investment Manager chez Swedfund.



Les institutions financières non bancaires représentent une petite part du secteur financier en Afrique de l'Ouest, mais elles jouent un rôle important dans l'avancement de l'inclusion financière en ciblant des clients qui n'ont généralement pas accès aux services bancaires, tels que les ménages à faible revenu et les Mpme.



« Alors que nous intensifions nos investissements sur le continent africain, notre engagement à soutenir les entreprises à fort impact en Afrique de l'Ouest est une priorité stratégique pour Swedfund. Les institutions financières de développement ont un rôle clé à jouer dans le renforcement des marchés de capitaux locaux, à travers des financements à long terme. Nous sommes convaincus que cette transaction contribuera à consolider notre présence dans la région. » a déclaré Kitanha Touré, Directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest chez Swedfund.



L'investissement de Swedfund sera dédié à la filiale FIN’Elle, qui se concentre sur l’entrepreneuriat des femmes, ainsi qu'aux filiales Cofina Côte d'Ivoire et Cofina Sénégal, qui se concentrent sur les Mpme.



Serge Massamba, Directeur stratégie du Groupe Cofina, a commenté : « L’égalité des genres constitue un levier stratégique essentiel pour les entreprises africaines, favorisant l'innovation, la performance et la résilience à long terme. En soutenant activement l'entrepreneuriat féminin, les entreprises maximisent leurs opportunités de croissance et s’engagent sur la voie d’un succès durable. C’est une priorité absolue pour le Groupe Cofina, et nous sommes donc particulièrement fiers de ce partenariat de financement conclu avec Swedfund ».

Adou FAYE







Source : Swedfund a accordé un prêt d’un montant de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de FCFA, au Groupe Cofina (Compagnie financière africaine), une Institution de mésofinance précurseur en Afrique de l'Ouest et centrale qui octroie des prêts aux Mpme.Source : https://www.lejecos.com/Acces-des-Mpme-locales-a-d...

