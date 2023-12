Accès des Pme aux énergies renouvelables : L’Adepme et Voltares Africa signent un partenariat

Soucieux de la compétitivité et de la résilience des PME, la société Voltares Africa et l’Agence pour le développement et l’encadrement de petites et moyennes entreprises ont jugé nécessaire de conjuguer leurs efforts en faveur de l’émergence socio-économique pour faciliter l'accès aux énergies renouvelables, explique l’Adepme.



La convention a été signée par le directeur général de l'Adepme Idrissa Diabira et Siré Abdoul Diallo, Pdg de Voltares Africa.



Le directeur général de l’Adepme a expliqué l’importance de ce partenariat avec Voltares en soulignant notamment que « l’accès à l’énergie et son coût sont aussi des éléments importants pour le développement, la productivité et la compétitivité de nos entreprises ».



Idrissa Diabira a déclaré que Voltares est un groupe de premier plan qui a su développer des technologies notamment en matière d’énergies renouvelables qui peuvent aider les Petites et moyennes entreprises sénégalaises à accéder à des solutions adaptées à leurs besoins.



Sur l’ensemble du territoire national, les deux parties entendent, à travers cette convention, proposer aux entreprises sénégalaises des réponses qui sont adaptées à leurs besoins. Sachant que « Voltares regroupe trois entreprises de compétences diverses mais complémentaires », selon son Pdg Siré Abdoul Diallo.



Pour Idrissa Diabira, l’enjeu de ce partenariat est de faire le lien entre l’offre et la demande. La demande étant de trouver des solutions en matières de stockage, en matière d’énergie, notamment renouvelable, dont les entreprises ont besoin.



Pour sa part, Siré Abdoul Diallo a indiqué que ce partenariat qui lie son entreprise à l’Adepme vise à soutenir également la chaîne de valeur agricole où il est noté chaque année d’énormes pertes post-récoltes.



« L’accès à l’énergie est essentiel pour le développement socio-économique en général mais surtout pour les entreprises qui sont dans la transformation des légumes », a-t-il expliqué.



A l’en croire, l’idée est de faire en sorte que ces entreprises puissent avoir accès à une énergie durable et abordable qui leur permettra de générer plus de revenus.



Pour M. Diallo, les solutions solaires que Voltares Africa mettra à la disposition des Pme sénégalaises permettront de faciliter la conservation et la transformation de certains légumes comme la tomate.



La signature de la convention avec Voltares Africa a été faite en présence d’une délégation de l’ambassade d’Autriche au Sénégal, des membres de Voltares et des équipes de l’Adepme et d’autres invités qui s’activent dans le secteur des énergies.



Bassirou MBAYE



L’Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) et la société Voltares Africa ont signé, mercredi 13 décembre à Dakar, une convention de partenariat pour faciliter l'accès des Petites et moyennes entreprises (Pme) aux énergies renouvelables.Source : https://www.lejecos.com/Acces-des-Pme-aux-energies...