Accès universel à l’eau et à l’électricité : Le président Faye rappelle les projets de son gouvernement

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025

«Conscients de la priorité de l'accès universel à l'eau, nous avons engagé la réalisation de la phase 2 des forages ruraux et lancé les études de faisabilité du « Grand Transfert d’Eau ». Ce dernier projet, très structurant comme les autres, portant sur les « Autoroutes de l’Eau », contribuera à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de près de 15 millions de Sénégalais », a déclaré le chef de l’Etat.



Dans la même dynamique, a-t-il affirmé, nous accélérons les projets sur l’électrification rurale pour l’atteinte rapide de l’accès universel à l’électricité. «Pour ce faire, nous veillons rigoureusement à la bonne exécution des chantiers afin que les délais soient respectés et les coûts maîtrisés, notamment grâce à la renégociation de contrats majeurs permettant l’électrification de 2 740 localités supplémentaires », a confié le chef de l’Etat.



S’agissant du foncier, note Bassirou Diomaye Faye, il a fait l’objet d’un audit inédit, ayant conduit à des mesures correctives qui sont en cours de mise en œuvre. Il a indiqué que désormais, la gestion du patrimoine foncier se fait avec rigueur, transparence et responsabilité, mettant ainsi progressivement un terme aux pratiques de bradage des terres, tout en garantissant une répartition juste et équitable des ressources nationales. Cette dynamique, a-t-il dit, sera poursuivie avec la relance des concertations sur la délicate, mais nécessaire et inéluctable réforme foncière.



Le président de la République a également annoncé la poursuite de la baisse des prix. «Mes chers compatriotes, Dans ce contexte marqué par la rareté des ressources, seule la discipline budgétaire, qui n’est pas négociable, nous permet d’engager avec confiance le redressement indispensable de nos comptes publics. Le basculement intégral très prochain dans le Système intégré de gestion de l’information financière permettra également de renforcer l’intégrité des opérations budgétaires et financières et le suivi strict du patrimoine de l’Etat », a indiqué Bassirou Diomaye Faye. Cette stratégie, explique-t-il, se traduit par nos efforts constants pour alléger concrètement le coût de la vie, avec la baisse continue des prix des denrées essentielles, tout en préservant la qualité de vie des Sénégalais en matière de santé et d’environnement. Il a affirmé que ces baisses, comme annoncé récemment, se poursuivront, par la grâce de Dieu.

Adou FAYE





Lors de son discours à la Nation le 3 avril 2025, le président de la République a évoqué l'accès de tous les Sénégalais à l'eau et à l'électricité qui, selon lui, demeurent une priorité pour le gouvernement.

