Accessibilité aux logements: Teyliom offre un large choix de villas aux Sénégalais Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 20:56 commentaire(s)| Le Groupe Teyliom et Shelter Afrique s’engagent à faciliter l’accès aux logements résidentiels. Accélérer les travaux de construction des projets immobiliers résidentiels, occupe la centralité du partenariat. Teliom s’engage à traduire un rêve en réalité pour permettre à des milliers de personnes de concrétiser leurs projets de vie.

Le groupe Teyliom traduit une volonté immobilière, couvrant divers segments de l’immobilier. Et, l’entreprise sénégalaise considère que Diamniadio représente le futur de Dakar. Teyliom s’engage à traduire un rêve à la réalité. L’idéal est de permettre à des milliers de personnes de concrétiser leurs projets de vie. Shelter Afrique, reconnaît-on, est la seule institution panafricaine de financement, appuyant de manière exclusive la promotion de l’habitat et du secteur de l’immobilier en Afrique.



Consciente que le logement, projet d’une vie, constitue la première préoccupation des Sénégalais, Teyliom se donne les moyens de finir dans les délais, les travaux de la Cité AKYS de Bambilor, située à 30 mn de Dakar. Ladite cité offre un large choix de villas dans un cadre convivial, spacieux et très aéré, naturel et écologique. Il s’agit d’un programme de 240 villas de types F2, F3, F4 et F5, construites sur des superficies de 150, 200 et 300 m2. Depuis le lancement du projet, découvre-t-on, 463 villas ont été livrées et 605 autres vont être livrées en fin d’année.



Le même constat est fait avec la cité KERRIA, situé dans le cœur du pôle urbain de Diamniadio. Ledit projet offre un cadre de vie idéal à l’épanouissement de ses futurs occupants. C’est un projet de villas de type moyen et grand standing, bâti sur des superficies de 150, 200 et 300 m2 avec des appartements de type F2, F3, F4, allant de 48 à 118 m2.



Le Groupe Teyliom projette de livrer à la date du 31 décembre 2020, près de 246 villas haut standing et moyen standing. Et pour les résidences, 437 appartements seront livrés. En plus de ces villas et appartements, il y a des espaces de commerces, services et loisirs, dont Leisure parc, Retail Park, Grande mosquée de Diamniadio, établissements scolaires d’excellence, Epicentre et sphères ministérielles.



A retenir que les deux entités signataires évoluent dans d’autres domaines. Elles contribuent de manière globale au développement durable.





