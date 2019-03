Accessibilité des centres de vote : les personnes handicapées listent les impairs de la Présidentielle

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération sénégalaise de l’association de personnes handicapées (Fsaph) a fait le point sur la mission d’observation pour l’inclusion sociale lors de l’élection présidentielle du 24 février dernier.



Elle a révélé beaucoup d’obstacles physiques, un maque d’information et une absence de logistique, empêchant certaines personnes handicapées d’accomplir leur droit de vote, note le journal Le Quotidien. « Essentiellement, ce sont les écoles qui abritent les centres de vote et la majeure partie est sablonneuse. Ce qui ne facilite pas la mobilité des personnes handicapées », déplore Yatma Fall, président de la Fédération Sénégalaise des associations de personnes handicapées.



Il souligne aussi que lors de la campagne électorale, il n’y a pas eu d’interprètes en langue des signes. Une situation regrettable qui ne favorise pas le choix de l’offre politique, surtout chez les malentendants. Il est de même pour les malvoyants qui n’avaient pas eu la chance d’avoir des bulletins en braille. Il est vrai que l’article 80 du Code électorale permet à ces personnes de se faire assister par un accompagnant, « mais ce même article viole le secret du vote », constate M. Fall. Pis, révèle-t-il, le vote de la personne aveugle « peut être trahi par l’accompagnant ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos