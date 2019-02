Accident Amitié 1 : Mously Mbaye finalement décédée, elle a rejoint ses deux filles au ciel

C’est une histoire triste et tragique à faire pleurer, mais, comme on dit, les voies du Seigneur de l’univers sont impénétrables et Il fait ce qu’Il veut. La dame Mously Mbaye qui conduisait le véhicule 4×4 qui a fait le choc dimanche dernier, occasionnant la mort de 7 personnes dont deux de ses filles à Amitié 1, a finalement rejoint le royaume céleste ce 10 février 2019, nous apprend la Rfm.



Mously Mbaye était plongée dans le coma après le choc. Si une version théorisait que la dame aurait eu un malaise au volant, une autre venant de son oncle, pointait la défaillance mécanique du véhicule Toyota, alors qu’elle était venue chercher de l’eau.



Finalement, l'agent de la Sonatel a été terrassée par la mort dans son coma, quelques jours après le décès accidentel de ses deux filles lors de ce même accident survenu dans les rues du quartier Amitié 1.

















Leral.net

