Accident à Amitié 1 : Mously Mbaye est toujours aux urgences

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 17:13 | | 0 commentaire(s)|

Mously Mbaye, la conductrice de la voiture qui a fait l’accident hier matin (dimanche) à Amitié 1, est toujours aux urgences à l’Hôpital général de Grand-Yoff. Elle aurait eu un malaise au volant de sa voiture, selon des sources proches de la famille, renseigne la Rfm. En effet, Mously Mbaye conduisait la voiture 4x4 qui a fait le choc occasionnant la mort de 7 personnes dont ses deux filles âgées respectivement de 7 et 8 ans, et des enfants en majorité.



La radio informe que l’agent de la Sonatel et sa femme de ménage se trouvent toujours dans le coma à l’Hôpital général de Grand-Yoff. Concernant les neveux qui ont aussi perdu la vie dans cet accident, la famille dit attendre l’arrivée de leur père qui vit à l’étranger. Une enquête est menée par le commissariat du Point E appuyé par la section Accident du commissariat central de Dakar, qui a eu à faire le constat que le commissariat du Point E ne dispose pas d’une section Accident.



L’enquête devrait permettre de connaitre les circonstances de ce terrible accident.

