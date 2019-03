Accident à Kaolack: Un charretier et son cheval tués par un camion

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 19:40 | | 0 commentaire(s)|

Un camion-citerne a tué un conducteur de charrette et son cheval. D’après la RFM, l'accident a eu lieu ce matin sur la route nationale à hauteur du virage, à l'entrée de la ville de Kaolack.



Leral



