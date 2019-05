Accident à Kaolack : une dame meurt dans un choc entre un camion et une moto L’irréparable s’est encore produit à Kaolack. Une dame a perdu la vie dans un violent accident entre un camion et une moto jakarta.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon des témoins sur place, le conducteur de la moto Jakarta et sa cliente ont eu la malchance de tomber net sur un camion-benne, alors qu’ils essayaient de prendre la route par la droite. C’est ainsi que l’irréparable s’est produit.



La brutalité du choc a entraîné la mort de la dame et occasionné des blessures au jakartaman. Lequel a été vite conduit à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.



A noter que les camions ont fait 8 morts à Nioro et 4 à Poste Thiaroye.









Source Dakaractu

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos