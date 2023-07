Accident à Nguene Sarr (Louga) : Thié Yacine Diop dénonce le fait que le bus ait été retenu en cours de route

Le bilan de l'accident tragique survenu, ce mercredi, à Nguene Sarr (Louga) est passé de 24 à 25 morts. Les parents des victimes (Kass-Kass, Saké, Saldé, Bocké ...) ont très vite rallié le centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye pour s'enquérir de la situation des victimes. Le représentant du regroupement national des chauffeurs, Thié Yacine Diop a déploré le fait que le bus avait été retenu en cours de route toute la nuit. "Le chauffeur et les clients n'ont presque pas dormi. Le bus a été retenu en cours de route avant d'être autorisé à poursuivre sa route en direction de la capitale sénégalaise entre 4 heures et 5 heures du matin. Cela a impacté sur le conducteur et les clients", a-t-il soutenu.

