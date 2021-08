Accident à Podor/ Pour les mesures urgentes prises: Abdoulaye Daouda Diallo exprime toute sa compassion et remercie le Président de la République Suite à l’accident d’une rare violence qui s’est produit ce mardi, dans la matinée, vers Ndioum, causant 14 morts, le coordonnateur départemental de l’APR Podor, Abdoulaye Daouda Diallo exprime toute sa compassion et remercie le Président de la République pour les mesures urgentes prises à cet effet.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 18:07

Aussitôt informé, Abdoulaye Daouda Diallo a présenté ses condoléances aux familles éplorées et, a exprimé toute sa compassion aux nombreuses victimes. Le coordonnateur départemental de l’APR Podor, a aussi remercié le chef de l’Etat qui, dès l’annonce, a pris toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de l’évacuation des blessés et de l’acheminement des premiers secours.



Plusieurs personnes ont perdu la vie dans cette collision extrêmement meurtrière, avec un total de 14 morts, soit 9 décès sur le coup, avant que le bilan ne s’alourdisse. Puisque, 5 autres blessés graves ont perdu la vie à l’hôpital de Ndioum.



L’accident s’est produit tôt dans la matinée de ce mardi entre Ndioum et Tarédji, à hauteur du Village de Guédé sur la route nationale 2, avec un car Ndiaga Ndiaye qui est entré en collision avec un minibus.



Un bilan macabre avec plus d’une vingtaine de blessés, dénombrés et transférés à l’hôpital de Ndioum. Ce lourd bilan a fait réagir le coordonnateur départemental de l’APR Podor qui s’est associé aux condoléances émises, avant de se féliciter des mesures de prise en charge, édictées par le Président Macky Sall.



