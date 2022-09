Accident à Thiamène (Louga): les terribles circonstances du décès d’Abdou Salam Mbaye

C’est encore la tristesse et la consternation à Thiamène Cayor, localité située dans le département de Louga, où un accident tragique, qui s’est produit hier lundi vers les coups de 20 h, a fait un mort.



En effet, un camion de la société Mapathé Ndiouck immatriculé TH9576-B et chargé de béton, est entré en collision avec un véhicule particulier LG 5934 B, conduit par le nommé Abdou Salam Mbaye, boulanger de profession. Le choc a été si brutal que ce dernier, habitant le quartier Maïmouna, est décédé sur le coup. Sa dépouille a été acheminée, quelques heures plus tard, à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers. Abdou Salam Mbaye laisse derrière lui deux épouses et des enfants, informe le leSoleil.



Quant au chauffeur du camion, il est placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Koki en attendant la suite de l’enquête