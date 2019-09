Accident à la sortie de Thiès: Une collision entre un camion, un bus et un particulier bloque la circulation

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 10:58

La circulation sur la route de Mbour vers la sortie de Thiès en direction de l'autoroute à péage a été bloquée. Une collision entre un camion, un bus et un véhicule particulier, a provoqué d'énormes bouchons sur cet axe.



Le camion s'est renversé sur le côté en direction de Thiès. A noter une autre série d'accidents sur ce même axe, impliquant une dizaine de véhicules qui ont dû quitter la chaussée, pris au piège des eaux de pluie aux abords de la route.



Les services d'intervention sont à l'œuvre.

