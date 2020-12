Accident axe Linguère-Matam: Deux enseignantes parmi les victimes, Mamadou Talla attristé

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, est attristé par le destin tragique de deux enseignantes fraîchement sorties du Centre régional de Formation du personnel de l’Education de Louga.



Il dit apprendre la mort brutale des jeunes enseignantes Ngoné Guèye et Aïssatou Ndiaye, nouvellement affectées à leur poste, suite à un accident entre Linguère et Matam. Selon le ministre de l’Education nationale, elles partaient pour une mission noble.



Hélas, elles sont décédées l’arme à la main. Il s’agit, à ses yeux, d’une grande perte pour le système éducatif. M. Talla présente au nom du Président Macky Sall et au nom du ministère de l’Éducation nationale, les condoléances les plus attristées aux familles des victimes ainsi qu’à toute la communauté éducative du Sénégal.

