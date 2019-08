Accident d’Oussouye : Anelique Manga « choquée » et « bouleversée », réclame les états généreux de la sécurité routière

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 14:44

Aminata Anelique Manga se dit « choqué et bouleversée » après avoir constaté l’accident de la route qui s’est produit ce lundi matin à Kaléane (Oussouye). Six à sept personnes dont un bébé de six mois ont perdu la vie suite à une collision entre un véhicule « 7 places » et un Camion à benne.



« Je suis choquée, ulcérée et bouleversée de voir encore un tel accident sur la route d’Oussouye. C’est un drame qui a emporté des familles. Je ne peux pas comprendre comment un tel drame a pu se produire. La route est en bon très bon état. Il ne pleut pas et la visibilité est bonne. Comment le camion a pu quitter sa route pour entrer en collision avec le véhicule 7 places pour ensuite le trainer sur des dizaines de mètres. Je ne peux pas le comprendre et personne ne peut le comprendre », a déclaré Aminata Angélique Manga sur la RFM.



« Je crois qu’il est urgent de faire les états généraux de la sécurité routière. Il faut que les autorités revoient de fond en comble l’état des véhicules en circulation, l’attitude des chauffeurs et l’acquisition des permis de conduire », a plaidé le ministre conseiller du président de la République par ailleurs, responsable politique de l’APR (pouvoir) à Ziguinchor.

