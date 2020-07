Accident de la circulation : Un jeune garçon de 5 ans mortellement fauché par un mini car à Diaobé-Kabendou.

Un jeune garçon de 5 ans a été mortellement fauché par un mini car dans la commune de Diaobé-Kabendou (Kolda) ce jeudi 30 juillet à hauteur du village de Maréwé. Le garçon est mort sur le coup, selon notre source.



D’après les premières informations, le chauffeur du véhicule en provenance de Dakar et qui roulait à vive allure en partance pour Ziguinchor, a écrasé le jeune garçon sur la route nationale numéro 6 en cette veille de Tabaski.



À en croire le père de la victime encore sous le choc, « mon fils était avec 2 autres garçons, mais en traversant la route nationale, il a perdu une de ses chaussures. C’est lorsqu’il est retourné pour ramasser sa chaussure qu’il a été heurté de plein fouet. Il est mort sur le coup. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers n’ont pas mis de temps pour se rendre sur les lieux afin de constater le drame. Le corps a été transporté par les sapeurs-pompiers de Kounkané. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Diaobé.



On ne le dira jamais assez, « prudence sur les routes ».

Source : https://www.dakaractu.com/Accident-de-la-circulati...