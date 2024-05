Accident du B737 survenu à l’AIBD : Le SPLS demande fortement d’éviter toute spéculation sur ses circonstances

« Nos pensées vont à nos chers collègues navigants et aux passagers à bord dans cette épreuve difficile. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés. Nous tenons à saluer le travail des services de secours, des membres d’équipage technique et de cabine qui ont permis l’évacuation de tous les passagers et la maitrise de la situation. » Ont-ils compati dans un communiqué.



Mais sur un autre volet, le SPLS insiste fortement sur le besoin d’éviter toute spéculation sur les circonstances de ce malheureux accident. Car l’enquête à venir par l’autorité compétente qui sera conduite selon les directives de l’Annexe 13 de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) se chargera d’apporter des éclaircissements au fur et à mesure de sa progression.



« Le SPLS dans un soucis permanent d’amélioration de la sécurité reste à la disposition de toutes les parties prenantes pour apporter son aide et son expertise »conclut le document.