Accident impliquant un BRT et une moto Jakarta : Les détails avec SunuBRT

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|

A la suite de l’accident qui s’est produit dans l’après-midi du 19 juin à Dakar, impliquant un Bus Rapid Transit (BRT) et un conducteur de moto Jakarta, nous avons contacté l’opérateur de SunuBRT, qui nous a donné plus d’informations sur l’incident.



L’incident s’est produit au niveau du carrefour du Rond-point Cite Keur Gorgui. Le BRT parti de Grand Dakar en direction de Sacré-Cœur, a été percuté à l’avant par une moto qui n’avait pas la priorité sur carrefour. Le conducteur du BRT a dû opérer une manœuvre de freinage d'urgence, pour éviter un accident grave.



Deux passagers du bus ont ainsi subi des blessures légères. Grâce à la prise en charge rapide de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers, ils ont été immédiatement transportés à l'hôpital le plus proche, pour recevoir des soins. Ils se portent mieux. Le motocycliste, quant à lui, n’a subi aucune blessure et, est bien portant.



À la suite du constat d'accident réalisé par les services de la police, le conducteur de la moto "jakarta" qui roulait sans permis de conduire, sans assurance, sans carte grise et sans plaque d’immatriculation sur sa moto, a été placé en garde-à-vue. L’enquête est en cours.

Ndèye Fatou Kébé