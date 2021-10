Accident mortel au Maroc- Deux Sénégalaises, Khady Diop et Amina Diouf décédées...Deux blessées, le chauffeur, Ameth Ndiaye, arrêté...

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

Dakarposte a appris qu'un accident de la route survenu au Maroc, précisément sur l'axe menant à Fes, a fait deux morts et deux blessées.

Parmi les victimes (tous des Sénégalais), deux femmes répondant au nom de khady Diop et Amina Diouf (sur l' image) sont décédées sur le coup. Ramatoulaye Sène et Khady Diom blessées sont, aux dernières nouvelles, admises dans un hôpital de Rabat.

Le chauffeur, un certain Ameth Ndiaye, est arrêté.



Nous y reviendrons !

Dakarposte.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos