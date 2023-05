Accident mortel près du Cices : Deux personnes décédées sur les lieux

Un accident s’est produit tôt ce dimanche à hauteur du Cices après la station Shell de Ouest Foire dans le sens de la voie qui mène vers Dakar. Deux (2) personnes ont perdu la vie. Le drame découle de la collision entre un scooter et un camion.



Les services de sécurité, notamment la gendarmerie et la brigade des sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur place pour les constats et formalités d'usage.