Accident sur l'autoroute Ila Touba: toutes les victimes sont membres du même «dahira "

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Un accident d'une rare violence a eu lieu, ce mercredi, vers les coups de deux (02) heures du matin, sur l’autoroute Ila Touba, à hauteur de la borne kilométrique, dans le sens Dakar-Bambey. Il implique un véhicule de marque 307 conduit au moment des faits par B.G.Dieng et un camion appartenant à I.Touré.



Le véhicule particulier, qui provenait de Thiès, relate Libération online, a violemment heurté le camion qui était stationné sur la chaussée. 7 personnes, toutes à bord de la 307, sont décédées sur le coup alors qu’un blessé grave est signalé. Leur moyenne d'âge varie entre 17 et 23 ans. Toutes les victimes sont membres du même «dahira » Foulkou Mahsoûne au quartier Guinaw rail de Thiès.



