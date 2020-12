Accident sur l'axe Linguère-Matam: 4 morts et 2 blessés graves enregistrés

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

Quatre (4) morts et deux blessés (2) graves, c'est le bilan de l'accident mortel qui s'est produit, ce mercredi 2 décembre sur la route Linguére-Matam.



A l'origine, deux véhicules sont entrés en collision, rapporte I-radio dans son édition de 12 heures. Qui, ajoute que les victimes sont évacués à l'hôpital Maguette Lo de Linguère.

