Accident sur l’axe Malem Hodar: Bilan, deux morts et des blessés graves

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Un accident s’est produit ce matin sur la Rn1 près de Malem Hodar. Il a fait deux morts et des blessés graves.



Il s’agit d’après la source, d’une collision entre un bus et un caterpillar en provenance de Tamba.



Deux morts et des blessés, dont 02 graves ont été enregistrés. Les victimes ont été acheminés à l’hôpital régional de Kaffrine et les corps sans vie, déposés à la morgue.



