Accident sur la Corniche : Pape Alé Niang déféré au parquet ce vendredi pour conduite en état d’ivresse Le ciel est-il tombé sur la tête de Pape Alé Niang ? Le journaliste victime d'un accident, hier, sur la Corniche Ouest sera déféré au parquet, ce vendredi, selon "Les Echos", qui souligne que l’auteur du livre ‘’Scandale au cœur de la République ; le dossier du Coud’’, qui défraie la chronique, a été arrêté et gardé à vue au Commissariat central de Dakar, pour conduite en état d’ivresse. Pape Alé Niang est également visé par une plainte de l’ancien directeur du Coud, Cheikh Oumar Hanne, de même que Mody Niang, qui a préfacé le livre et Mme Nafi Ngom Keïta, ancienne directrice de l’Ofnac.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020



