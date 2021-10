Accident sur la route de Ndindy : Le tik-tokeur Mbaye « Sapar-Sapar » et deux jeunes filles sont les victimes Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

TOUBA- Moustapha Mbaye, plus connu sous le sobriquet de Mbaye « Sapar Sapar », est mort dans un accident de circulation ainsi que deux filles, sur la route de Ndindy. Selon une source sécuritaire, le drame s’est produit entre 14 et 15 h. Le célèbre adepte de l’application Tik-tok, renseigne notre source, roulait à vive allure […] TOUBA- Moustapha Mbaye, plus connu sous le sobriquet de Mbaye « Sapar Sapar », est mort dans un accident de circulation ainsi que deux filles, sur la route de Ndindy. Selon une source sécuritaire, le drame s’est produit entre 14 et 15 h. Le célèbre adepte de l’application Tik-tok, renseigne notre source, roulait à vive allure à bord de son véhicule, sur cette route très fréquentée. Il aurait perdu le contrôle du volant avant d’atterrir sur un groupe d’élèves, tuant sur le coup deux jeunes filles et blessant gravement quatre autres. Évacué avec les blessés à l’hôpital Matlaboul Fawzayni, Mbaye « Sapar Sapar » a finalement succombé. Une enquête est ouverte par la police de Touba pour élucider ce drame. Mamadou DIEYE (Correspondant)



Source : Source : http://lesoleil.sn/accident-sur-la-route-de-ndindy...

