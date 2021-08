Accident sur le pont Emile Badiane : Un camion tombe dans l’eau, le chauffeur introuvable… Rédigé par leral.net le Samedi 7 Août 2021 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

Un camion, gros porteur en partance pour la République de Gambie est tombé dans les eaux du fleuve Casamance lors de la traversée du pont Emile Badiane. Le chauffeur est toujours introuvable et l’apprenti s’en est sorti avec des blessures. ZIGUINCHOR- Dans la nuit du vendredi au samedi, deux camions gros porteurs en provenance de la […] Un camion, gros porteur en partance pour la République de Gambie est tombé dans les eaux du fleuve Casamance lors de la traversée du pont Emile Badiane. Le chauffeur est toujours introuvable et l’apprenti s’en est sorti avec des blessures. ZIGUINCHOR- Dans la nuit du vendredi au samedi, deux camions gros porteurs en provenance de la Guinée-Bissau ont pris leur départ à l’usine Sonacos de Ziguinchor pour se rendre au port de Banjul, la capitale de la Gambie à la recherche de marchandises. Mais, ils n’arriveront jamais à destination. Car, le chauffeur de nationalité bissau-guinéenne qui conduisait l’un des camions a perdu le contrôle de son véhicule et terminé sa course dans les eaux du fleuve Casamance pendant la traversée du pont Emile Badiane. L’accident dit-on, a lieu vers les coups de 2 voire 3 heures du matin. Le chauffeur du camion est introuvable et son apprenti s’en est sorti avec des blessures au niveau des pieds, du ventre et des mains. Il a été évacué par les sapeurs-pompiers et interné au centre hospitalier régional de Ziguinchor où il suit des soins au niveau du service des urgences. D’après les témoignages recueillis sur place, les deux ont réussi à sortir de leurs cabines. Mais, nos interlocuteurs qui disent avoir parler au rescapé rappellent que, c’est pendant l’épreuve de la nage que les deux victimes se sont perdues de vue par la suite. Aussitôt informés de l’accident, les sapeurs-pompiers ont investi les eaux pour tenter de retrouver le chauffeur du camion. Mais, ils n’ont pas réussi. D’ailleurs, ils ont par la suite suspendu les recherches qui vont être « reprises ultérieurement ». A rappeler qu’il y a deux ans, à la même période, trois personnes avaient péri dans les eaux du fleuve Casamance et dans les mêmes circonstances. Lors de cet accident survenu au mois d’août 2019, il y a eu un seul rescapé. A signaler que chaque jour, de gros porteurs quittent Bissau pour le port de Banjul où transitent beaucoup de produits en direction du pays du Président Umaro Sissoco Embaló. Gaustin DIATTA (Correspondant)



Source : http://lesoleil.sn/accident-sur-le-pont-emile-badi...

