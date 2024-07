Accident tragique : Le Ministre des Transports annonce des mesures strictes

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a réagi suite à l'accident ayant causé 11 morts. « Je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et à tous les Sénégalais. Je déplore également cette recrudescence des accidents. Nos routes sont meurtrières, principalement en raison du facteur humain. La vétusté du parc joue un rôle, mais dans la majorité des accidents, ce sont les comportements humains qui sont en cause. Certains conducteurs ne maîtrisent pas le code de la route, montrent une indiscipline notoire ou ne gèrent pas leur fatigue, ce qui mène souvent à des accidents mortels », a-t-il déclaré, selon emedia.sn.



« Nous allons durcir les sanctions et accélérer l'adoption du nouveau code de la route, avec le permis à points. Nous réinventerons le transport, l'octroi des permis, des titres de transport, le renouvellement du parc, les sanctions et la vidéo-verbalisation. Il est impératif que nos routes cessent d'être des lieux de mort. Nous y travaillons et, dans les jours à venir, vous verrez des mesures fortes contre ceux qui se comportent irresponsablement, sur les routes », a-t-il ajouté.