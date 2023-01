Accident tragique sur la route de Kaffrine: Macky 2022 présente ses condoléances et demande l’application des mesures

Suite à l’accident tragique qui s’est produit le week-end dernier à Sikilo dans la région de Kaffrine faisant état de quarante (40) pertes en vies humaines, les leaders de la Coalition Macky 2012 s’inclinent devant la mémoire des victimes, présentent leurs condoléances au Président de la République son Excellence Macky Sall, et au peuple sénégalais. Les leaders compatissent à la douleur des familles endeuillées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Les leaders de la coalition Macky 2012 apprécient le déplacement effectué par le chef de l’Etat et son gouvernement, sur les lieux du drame dès l’annonce de la nouvelle pour s'enquérir de la situation.

De plus, les leaders de la coalition Macky 2012, saluent fortement la tenue du conseil interministériel, sanctionné par vingt-deux (22) mesures fortes et appréciées par les populations.



Certes des efforts ont toujours été consentis par l’Etat du Sénégal afin d’améliorer la sécurité routière, mais l’application de ces mesures constituent une exigence.



Enfin, les leaders de la coalition Macky 2012, se mettront du côté du peuple pour le respect strict des engagements pris, pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.



Pour la Conférence des Leaders de la coalition Macky 2012,

la Coordinatrice

Madame Fatoumata GUEYE DIOUF



