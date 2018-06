Accidents: 4 morts et 11 blessés en 48H entre Dakar et Tambacounda

La route a fait beaucoup de victimes entre samedi et lundi. A Tamba, un camion a tué deux individus, tandis qu’à Dakar un camion a finit sa course folle au terminus du bus Tata 61, occasionnant 11 blessés rapporte "l’Observateur".



En effet, dans la nuit du samedi au dimanche au environ de 4 heures du matin sur la route N1, est survenu un accident à l’entrée Est de la commune de Sinthiou Maleme (Tamba), causant deux morts. Alors que la population spécule encore sur cet incident, un autre s’est produit sur la route nationale N°7 (Missirah), à 30 km de Tamba. Les faits se sont produits avant-hier vers 16 heures. Un camion de type Renault immatricule DK-8496 en provenance de Kédougou et conduit par Moustapha Faye, a fini sa course dans une concession suite à une défaillance mécanique. Résultat, deux morts sur le coup.



Si ce n’est pas sur la route de Tambacounda, c’est au rond-point Mamelles où les clients de la ligne 61 ont eu la peur de leur vie quand une camionnette transportant des carreaux, a foncé sur eux hier causant 11 blessés. Un accident qui était inévitable d’après le délégué de quartier Cheikh Amar. « J’ai plusieurs fois averti les commerçants de quitter ce lieu, parce qu’il y a pas de sécurité. Au niveau de ce virage, si une voiture dérape, elle finit sa course sur les commerçants. Malheureusement, ils n’ont pas écouté mes conseils. Voilà aujourd’hui les conséquences », explique Babacar Sèye, délégué du quartier Cheikh Amar. Parmi les 11 blesses, 7 blessés étaient dans le camion parmi les 8 passagers. Le seul qui s’en est sorti avec de légères blessures, explique que le « chauffeur du camion voulait éviter le rond-point, comme il n’a pas de freins. Il a perdu le contrôle et a heurté les commerçants et les clients de la ligne 61 ».

