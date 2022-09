Accidents de la route: Le DG de l’ANASER préconise un "système de contrôle efficace et sans faiblesse" Le Directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), Cheikhou Oumar Gaye, s’est prononcé ce mercredi, à Kaolack, en faveur d’un "système de contrôle efficace, sans faille et sans faiblesse" pour réduire les accidents de la route. Cheikhou Oumar Gaye, en tournée dans la région de Kaolack, prenait part à une réunion sur l’insécurité routière, en présence du gouverneur Ousmane Kâne et de professionnels des transports terrestres.

Les pays qui ont obtenu des "résultats appréciables" en matière de lutte contre l’insécurité routière y sont arrivés en mettant en place un "système de contrôle efficace, sans faille et sans faiblesse, a-t-il dit à l'Aps.



"Malgré tous les efforts que nous avons déployés en termes de sensibilisation et de prévention, on enregistre des accidents aux bilans très lourds. C’est pourquoi j’en appelle à la responsabilité et au civisme des automobilistes, à un contrôle routier fort et engagé", a soutenu M. Gaye.



"Si on ne le fait pas au Sénégal, on aura beau mettre en œuvre des politiques et des stratégies, elles seront vouées à l’échec", a-t-il averti.



Les deux accidents de la route survenus mardi à Koussanar (est) et à Bandia (ouest) ont fait 16 morts. Ils sont causés par des "dépassements dangereux", selon le directeur général de l’ANASER. Dans les deux cas, les véhicules étaient "techniquement aptes" à la circulation et roulaient sur une bonne route, la visibilité était bonne aussi, a-t-il dit. "C’est regrettable, c’est de l’indiscipline et de l’incivisme (…) Il faut sévir et se montrer très sévère sur le contrôle routier", a recommandé M. Gaye.





